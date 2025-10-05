Ballando con le stelle: Martina Colombari in lacrime, Fognini massacrato, che bufera

La Colombari si commuove, Fognini reagisce alla giuria e Filippo Magnini fatica nel cha cha. Tutte le emozioni della serata di Ballando con le Stelle

Che botto alla seconda puntata di ‘Ballando con le stelle’. Dalla magnetica rumba di Belen Rodriguez, ballerina per una notte, alle scintille dell’ex tennista Fabio Fognini con la giuria. Ma non finisce qui per lo show di intrattenimento serale condotto da Milly Carlucci su RAI 1 (che ha ottenuto il 25.6% con oltre 3.6 milioni di telespettatori): condiscono la serata le lacrime di Martina Colombari con sfogo choc nella clip, l’impegno di Magnini che non convince il pubblico e i protagonisti che mostrano le proprie fragilità. Il resoconto della puntata nel dettaglio.

Il cha cha cha di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

La serata si apre con l’esibizione di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, che portano in pista un cha cha cha. L’ex campione di nuoto appare incerto e poco sciolto rispetto la prima puntata, nonostante l’impegno. La giuria non si è infatti mostrata indulgente: il punteggio totale è 27 punti, con un severo 4 da Guillermo Mariotto che penalizza la coppia.

Fabio Fognini tensioni in studio

Segue la salsa di Fabio Fognini e Giada Lini. L’ex tennista mostra progressi rispetto alla prima puntata, ma il suo atteggiamento con la giuria crea qualche tensione di troppo. Fognini risponde con troppa foga alle critiche, mostrando una certa rigidità: “Non ha mai avuto un buon rapporto con i giudici”, ricorda Zazzaroni. Fognini replica: “Ma per chi mi avete preso? Questo non è il mio sport, io non so ballare. Sto imparando e qui sono me stesso”.

A quel punto si scatena il fuoco dopo mezzanotte con la Lucarelli che controbatte: “Noi ci aspettiamo quello che tu eri nello sport, sei uno che ha tanta personalità. Qui ci sembra che tu ti stia trattenendo. Con il tuo comportamento sembra che tu ti stia chiudendo”.

Fabio sbotta: “Io mi sono cagato sotto, il percorso qui è diverso dalla puntata in cui sei ballerino per una notte”. Il voto complessivo della giuria è di 28 punti.

Come Milly Carlucci ha convinto Fognini a partecipare a Ballando

Proprio qualche giorno fa, Milly Carlucci aveva rivelato a ‘La Stampa’ di averlo voluto nel cast da tempo: “Lo corteggiavo da anni e ogni volta rispondeva: ‘Quando smetto con il tennis, vengo’. Dopo Wimbledon, ci siamo fiondati.” La conduttrice ha anche spiegato che è stata Flavia Pennetta, moglie di Fognini, a convincerlo: “Da sportiva sapeva che tagliare il cordone ombelicale con l’agonismo non è facile. Entrare in una competizione più leggera poteva aiutarlo a traghettarsi verso il secondo tempo della sua carriera.”

Martina Colombari: lo sfogo sulla bellezza

E, infine, il momento più toccante della serata arriva con Martina Colombari e Luca Favilla, protagonisti di un jive che segna per la ex Miss Italia un riscatto emotivo rispetto il flop e le critiche ricevute nella prima puntata. Nella clip di preparazione, Martina confida le sue fragilità: “50 anni che mi dicono che sono un ghiacciolo, che sono troppo precisa. Non sto rinnegando la mia bellezza, l’ho sfruttata, ma mia madre mi chiama ‘il grande bluff’. Mi viene da piangere. Mi sono stufata di sentirmi dire che sono troppo bella.”

Il suo maestro Luca Favilla la sprona: “Se tu non ti diverti è un problema.” Martina aggiunge con emozione: “La mia maestra mi ha scritto: ‘Fai scendere in pista la bambina che eri’. Forse la vera Martina non la conosco neanch’io.”

La reazione della giuria di Ballando a Martina Colombari

Dopo l’esibizione, la giuria nota un miglioramento evidente. Carolyn Smith commenta con ironia: “Allora, posso dire: ‘quanto sei brutta!’” Fabio Canino aggiunge: “Io non posso sentire quelli belli che si lamentano della bellezza.” Martina replica con sincerità: “Io non mi lamento, io ringrazio sempre, ma a scuola dovevo dimostrare di essere simpatica se no mi escludevano. Io non mi lamento per carità.”

Infine, Selvaggia Lucarelli sottolinea: “Mi sembra che tu stia drammatizzando quello che è di fatto un privilegio. Ma a te cosa piacerebbe sentirti dire?” Colombari risponde con lucidità: “In questo percorso sto cercando di mostrare le varie sfaccettature di Martina.” Alla domanda di Matano su cosa voglia trasmettere con la sua partecipazione, Martina conclude: “Quando sono a teatro la gente si dimentica di chi sono e vede il personaggio. Qui mi sto mettendo in gioco.” Il punteggio finale di 34 punti segna un netto passo avanti rispetto alla puntata precedente.