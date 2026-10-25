Ballando con le stelle: Matri show, classifica rivoluzionata ma che imbarazzo per l'ex bomber

Il tesoretto da 90 punti e il voto del pubblico rivoluzionano la graduatoria della quarta serata: Alessandro Matri conquista la vittoria

La quarta puntata di Ballando con le stelle regala un altro finale a sorpresa. A spuntarla sono Alessandro Matri e Giada Lini grazie all’assegnazione del tesoretto e il voto del pubblico che hanno cambiato le sorti della classifica tecnica finale. La serata condotta da Milly Carlucci si chiude anche con il primo verdetto di eliminazione della stagione: a lasciare la competizione è Massimo Ghini, sconfitto nel confronto finale con Jimmy Ghione. Tutte le curiosità sullo show di intrattenimento di Rai1 che ha anche vinto la prima e seconda serata con il 24.5% share.

Matri e Giada Lini ribaltano la classifica

La graduatoria della giuria aveva premiato Ornella Muti, davanti a Noemi Bocchi e Monica Guerritore. Il meccanismo del programma, però, ha nuovamente rimescolato le carte, confermando quanto siano determinanti i punti aggiuntivi e le preferenze espresse dagli spettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A conquistare la vittoria sono stati Alessandro Matri e Giada Lini, capaci di superare la concorrenza e di presentarsi alla quinta puntata con un risultato importante (+20). Alle loro spalle si sono piazzati Ornella Muti e Pasquale La Rocca, mentre Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli hanno completato il podio.

Tra i momenti curiosi della puntata c’è anche una gag di Mariotto che ha imbarazzato l’ex calciatore. Il noto stilista ha detto di immaginare Federica Nargi e il suo compagno Alessandro Matri mentre fanno l’amore con Milly Carlucci che ha provato a fermarlo ma senza farcela. “Sei un uomo sano, quello che tutti vogliono sposare” dice all’ex ballerino. “E hai quel lato B che è un Bernini”.

Tesoretto da 90 punti grazie a Guaccero e Federica Nargi

Uno dei momenti centrali della serata è stato il ritorno in pista di Bianca Guaccero e Federica Nargi che in passato aveva confessato la sua gelosia con Matri: entrambe sono state protagoniste nel ruolo di ballerine per una notte. Le due hanno condiviso un tango particolarmente applaudito, esibendosi insieme in una coreografia senza maestri che ha contribuito a portare il tesoretto alla cifra complessiva di 90 punti.

La somma è stata distribuita tra Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra, con 30 punti ciascuna. Ventura ha premiato Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Fialdini ha assegnato il proprio bonus ad Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Erra ha scelto Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Proprio questi punti, insieme ai voti raccolti attraverso i social e RaiPlay, hanno modificato gli equilibri della classifica, rendendo decisivo il risultato finale.

Massimo Ghini eliminato: Jimmy Ghione si salva

La quarta puntata di Ballando con le stelle ha segnato anche la prima eliminazione di questa edizione. Al ballottaggio conclusivo sono arrivati Massimo Ghini e Jimmy Ghione, costretti a giocarsi la permanenza nel programma nell’ultimo confronto della serata.

A spuntarla è stato Ghione, che ha raccolto l’86% dei voti, condannando Ghini all’uscita dalla competizione. Per l’attore si conclude così l’avventura sulla pista di Ballando con le stelle, mentre gli altri concorrenti possono continuare la corsa verso le prossime puntate.

Ballando con le stelle, la classifica della quarta puntata

Ecco la graduatoria riportata al termine della serata:

Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 95 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 73 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 64 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 49 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 44 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 41 punti Alberto Ravagnani e Erica Martinelli – 40 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 37 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 36 punti Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 34 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 26 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 18 punti

Con la somma dei voti dei social e quelli della piattaforma RaiPlay la vetta della classifica è stata stravolta e Ornella Muti e Pasquale La Rocca sono stati superati al fotofinish da Alessandro Matri e Giada Lini, che approdano alla quinta puntata con 20 punti di vantaggio sugli altri concorrenti.