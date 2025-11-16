Ballando con le stelle: Pardo show, il messaggio di Goggia a Fialdini, chi ha vinto la puntata

Il telecronista debutta come ballerino per una notte: tra ironia, emozione e il ritorno di Delogu com’è andata la puntata dello show della Carlucci

Pierluigi Pardo diventa ballerino per una notte. Il noto telecronista sportivo è stato sulla pista di Ballando con le Stelle come special guest, accolto da Milly Carlucci nel programma di intrattenimento serale di Rai1. Il volto di DAZN ha condiviso sui social la sua ironica preoccupazione: “Non so neppure da dove partire”. Il video, pubblicato durante le prove, ha subito scatenato la curiosità dei fan. Il resoconto dell’ottava puntata di ‘Ballando con le stelle’ che ha conquistato il 26% di share.

Pardo ospite speciale della serata

Il ballerino per una notte dell’ottava puntata è stato proprio Pierluigi Pardo che ha regalato al pubblico un momento inedito e divertente. La sua presenza ha aggiunto tanta leggerezza a una puntata già carica di emozioni per le fasi finali del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel filmato pubblicato sui social, Pardo ha scherzato con i propri follower: “Per quelli che mi criticano sempre al Fantacalcio, è il momento della rivincita. Datemi voi il voto!”. Il telecronista è apparso emozionato ma anche pronto a mettersi in gioco, sostenuto da una ballerina professionista che lo guiderà durante l’esibizione.

Un volto noto tra tv, radio e streaming

Da quest’anno, oltre allo sport su DAZN, Pierluigi Pardo è diventato anche una presenza familiare nel mondo dell’intrattenimento: è la voce narrante de Il Collegio, programma che, nella sua edizione “Digital First” su RaiPlay, continua a macinare numeri in crescita, soprattutto tra i più giovani. Non solo telecronista: è apprezzato anche come cantante, pianista e imitatore, qualità spesso mostrate ai fan con grande simpatia.

Il ritorno in gara di Andrea Delogu, Goggia messaggio a Fialdini

La serata è stata segnata anche dal toccante rientro di Andrea Delogu, affiancata dal maestro Nikita Perotti. La conduttrice è tornata in pista dopo dieci giorni di assenza dovuti alla tragica scomparsa del fratello Evan. Il pubblico e la giuria le hanno riservato un’accoglienza calorosa.

Inoltre, per l’infortunio della Fialdini sarà previsto uno stop temporaneo della conduttrice dal programma. Francesca Fialdini ha detto: “Vengo dalle Alpi, da un popolo che ha sempre resistito. La voglia di andare avanti e la tenacia non mi mancano dopo l’infortunio. Vorrei essere la Sofia Goggia del programma”.

A quel punto è intervenuto Ivan Zazzaroni che ha scritto in diretta a Sofia Goggia. La sciatrice ha risposto: “Anche io le voglio bene (riferito alla Fialdini ndr.), ci siamo sentiti la settimana scorsa, ha una tempra simile alla mia”.

Sfide e bonus: ecco chi ha vinto

Nessuna eliminazione prevista, ma uno spareggio finale per assegnare i bonus utili alla prossima puntata. A contenderseli le coppie:

Andrea Delogu – Nikita Perotti

Martina Colombari – Luca Favilla

Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca

A trionfare sono stati Delogu e Perotti, che portano a casa 30 punti bonus. Secondo posto per Colombari–Favilla con 20 punti, terzo per D’Urso–La Rocca, che ottengono 10 punti per l’ottava puntata di Ballando con le stelle.