Ballando con le stelle, siparietto Fognini-Cobolli. Martina Colombari appello accorato a Costacurta

Fognini e Giada Lini aprono la puntata di Ballando con il tifo in platea di Cobolli. Riscatto Magnini che chiude con una samba alle 2 di notte

Dal siparietto iniziale tra i tennisti Fabio Fognini e Flavio Cobolli allo show della Colombari: che appuntamento la terza puntata di ‘Ballando con le stelle’. Lo spettacolo di intrattenimento di RAI 1, iniziato alle 22:50 dopo la partita della Nazionale italiana, ha conquistato gran parte del pubblico degli sportivi e non solo. Dal tennis, con Fognini protagonista e Cobolli tra le braccia di Milly Carlucci, al calcio con Billy Costacurta presente in platea per sostenere la moglie Martina Colombari, fino al nuoto con Filippo Magnini che si è esibito quasi alle due di notte. Il riassunto dei momenti clou della puntata di Ballando.

Cobolli a sorpresa per Fognini: applausi e un “10” dalla prima fila

Serata movimentata a Ballando con le Stelle. Sono le 22:55 quando si esibisce – per primo – Fabio Fognini. Mentre il tennista si esibiva con Giada Lini, le telecamere hanno sorpreso anche Flavio Cobolli tra gli spettatori, seduto in prima fila e visibilmente divertito durante l’esibizione.

Al termine del ballo, Milly Carlucci ha voluto coinvolgerlo, chiedendogli un parere sull’amico: Cobolli, senza esitazioni, ha risposto con entusiasmo e un voto generosissimo: “10!”. Un giudizio ben più alto rispetto a quello espresso poco dopo dalla giuria ufficiale.

Fognini apre la serata con un jive scatenato

La puntata di sabato 11 ottobre 2025 è stata inaugurata da un Jive boogie di Fognini. Il tennista, esibitosi nello scenario di Alice nel paese delle meraviglie, si è guadagnato finalmente commenti positivi da parte dei giudici.

Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione per scherzare con l’ex tennista: “Perché mi guardi così, Fognini? Sento che sta nascendo qualcosa… Non la sentite voi questa tensione?” Fognini, senza scomporsi, ha risposto con ironia: “Io sì, la sento.”

La provocazione di Selvaggia e la replica di Milly

La battuta di Lucarelli non si è fermata lì: “Ti piace essere trattato male, vero? Ma oggi no. Il bastone e la carota, oggi è il momento della carota.”

Mentre la conduttrice cercava di dare la parola a Mariotto per accelerare i tempi, Selvaggia ha protestato con la sua solita verve: “Ma come Milly, sto dicendo che sta nascendo qualcosa e tu mi togli la parola? Lo sospettavo che sei come la Barbie e non hai organi riproduttivi sotto il vestito!”.

Martina Colombari, l’appello struggente nella clip a Ballando

In platea è presente anche Billy Costacurta, ieri eccezionalmente a Roma in quanto non impegnato con gli appuntamenti di Sky Sport (fermi per la pausa nazionali). L’ex calciatore, nonché marito di Martina Colombari, ha assistito a tutta la clip proiettata sugli schermi dello sfogo fatto dalla modella prima di esibirsi. Archiviate le polemiche sulla bellezza e le lacrime, Martina Colombari ha detto nella clip che spera alla sua età di sentirsi dire ‘brava’ per quello che fa. Rincara la dose poi la Colombari che dice “Vorrei sentirmi dire brava da mio marito”.

La modella si è poi esibita in un dolce Valzer, sulle note di “One day i will Fly Away”, e si è riscattata dai giudizi ‘negativi’ da parte della giuria nelle precedenti puntate. Infatti, la stella Colombari si è detta più libera e divertita.

Magnini in risalita con la samba che chiude la puntata di Ballando

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli hanno concluso la lunga diretta notturna con un’energica samba. Stanco delle critiche, il nuotatore ha mostrato tutta la sua determinazione, conquistando la pista con sicurezza. “Un controllo come non si era mai visto finora”, ha commentato Canino. Secondo Carolyn, però, la vera prova per Magnini sarà la rumba.