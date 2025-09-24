Ballando con le Stelle a tutto sport: dopo Sylla e Orro ballano anche Girelli e Cantore. E Fognini va a caccia del “trofeo”

Milly Carlucci punta ancora una volta sul mondo dello sport per il debutto di sabato 27 settembre: dopo l’eroine del volley spazio alla nazionale italiana di calcio femminile

Tutto pronto per la prima puntata di Ballando con le Stelle e anche in questa occasione, la trasmissione di punta della Rai decide di puntare forte sullo sport. C’è la presenza di Fabio Fognini in gara, una leggenda del tennis tricolore e nella puntata di debutto che andrà in onda sabato 27 settembre ci saranno anche delle rappresentanti della nazionale italiana femminile.

Sylla e Orro “ballerine” dopo l’oro olimpico

Lo scorso anno Milly Carlucci ha deciso di puntare sulla nazionale di pallavolo femminile reduce dalla vittoria delle Olimpiadi di Parigi. Un successo annunciato in realtà visto che Myriam Silla e Alessia Orro sono da tempo molto seguite sui social e sono diventate personaggi anche oltre il campo da pallavolo. Sono state proprio loro, che qualche settimana fa si sono laureate anche campionesse del Mondo, a parlare di quell’esperienza con la palleggiatrice (ora volata in Turchia) che ha rivelato: “Avevo provato solo una volta due settimane prima e quando sono arrivata lì mi hanno cambiato i passi della coreografia poco prima di salire. Ero sicura che avrei fatto una figura di m…”

Carlucci punta sull’Italia di Soncin

Non è arrivato un oro Mondiale o Europeo ma la scorsa estate ha messo in mostra la nazionale di calcio femminile. Le ragazze guidate da Soncin infatti si sono rese protagoniste di un grandissimo Europeo riuscendo ad arrivare fino alla semifinale contro l’Inghilterra (che poi ha vinto il titolo). E nel percorso le azzurre sono riuscite a conquistare sempre più fan. E ora Milly Carlucci le lancia anche in veste di ballerine per una notte che saliranno sul palco insieme al loro allenatore. E chissà che non ci sarà l’occasione per vedere all’opera Girelli e Cantore che solo qualche giorno fa hanno chiuso rispettivamente al 16esimo e 24esimo posto la corsa per il pallone d’oro femminile.

La motivazione di Fognini

C’è grande curiosità per il pubblico italiano di vedere all’opera anche Fabio Fognini. Il tennista azzurro ha smesso con la racchetta solo da qualche mese con una leggendaria partita contro Alcaraz a Wimbledon. L’ex giocatore ha parlato spesso della decisione di mettersi in gioco nella trasmissione di Rai 1 mentre Milly Carlucci ha spiegato che un ruolo chiave per convincerlo a lanciarsi in questa avventura lo ha avuto la moglie Flavia Pennetta: “La sua mediazione è stata decisiva – ha svelato qualche giorno fa – Da sportiva sapeva che tagliare il cordone ombelicale con il mondo dell’agonismo non è facile, né indolore: è un momento delicato e ha pensato che entrare in un tipo di competizione più leggera, potesse aiutare il marito a traghettarsi verso la nuova fase della sua carriera”.