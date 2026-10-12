Nel crescendo, la figura di Noemi Bocchi si inserisce senza storture nella costruzione di Milly Carlucci e degli altri autori, di questo Ballando con le Stelle. La seconda punta è coerente, puntuale anche se ancora dilatata per via dei tempi di svolgimento francamente ancora eccessivi. Rivelazione, inattesa, del debutto, sabato sera si è svelata nella sua forza, nel vigore di un jive serrato e impegnativo, dopo una samba coinvolgente. Merito di Giovanni Pernice, maestro che ha individuato i talenti di Noemi e che intende mettere in pista il meglio della ballerina oltre all’immagine pubblica (o donandole un ruolo, una maggiore tridimensionalità). Non è stato banale, questo passaggio. Ha vinto Monica Guerritore, Bocchi non è ancora esplosa ma alle osservazioni e agli stimoli della giuria e delle opinioniste che cercano più di quanto dichiarato fino a questo momento, risponde in modo esemplare.

Noemi Bocchi, jive senza fiato a Ballando 2026

La prestazione merita, ma non è ancora vincente. Noemi Bocchi è ancora nuova, poco abituata a certi meccanismi ma sembra impegnata, disponibile a imparare e a conquistarsi un posto tutto per sé in questo frangente. Sarà poi il resto della macchina a decidere se evolverà verso una direzione o l’altra.

In pista ha dimostrato grande agilità e un notevole controllo sui calci veloci e le rotazioni. Elastica e molto flessibile, è tra le poche che ammette lo sforzo fisico arrivando al confronto senza fiato e la sua ripresa sono un segno di umanità.

IPA

La richiesta di Francesca Fialdini a Noemi Bocchi

Solo per questa ragione meriterebbe una menzione. A spezzare le catene è però Francesca Fialdini che, in una serata alquanto briosa è la prima a palesare il grande quesito su Noemi Bocchi e Francesco Totti, sulle origini del mix e dell’unione delle rispettive famiglie. Non può e non deve più celarsi dietro a un “no comment” di circostanza.