Ballardini a rischio: due nomi per la panchina

La panchina di Davide Ballardini è in pericolo.

La sconfitta casalinga contro il Parma non è piaciuta al presidente Preziosi che, al termine del match, si è lasciato andare a qualche dichiarazione: “Sono molto amareggiato per la gara. Prendere tre gol dal Parma, senza Gervinho e Inglese, vuol dire che non abbiamo interpretato bene la partita. Ora sta a Ballardini trovare le soluzioni giuste”. Dopo la conferenza stampa, Ballardini e Preziosi hanno avuto un lungo confronto nel quale il presidente ha deciso di rinnovare la fiducia al proprio tecnico.

Una fiducia, però, a tempo: le prossime gare di campionato contro Juventus e Udinese potrebbero, infatti, risultare decisive per il futuro dell’allenatore. In caso di sconfitte o prestazioni deludenti, la dirigenza rossoblù ha già in mente due nomi per il cambio di guida tecnica: Davide Nicola e Cesare Prandelli.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 16:55