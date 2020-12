Ballardini ammette: "Contatti con una squadra di A"

Quello di Davide Ballardini è uno dei nomi più gettonati nel mercato allenatori. In Serie A è finora saltata una sola panchina, quella della Fiorentina, ma il tecnico romagnolo, esperto di subentri, resta un’ipotesi papabile per diversi club in crisi.

Tra questi anche Genoa e Torino, che però non hanno ancora contattato Ballardini, come rivelato dal diretto interessato in un’intervista a ‘Il Secolo XIX’, nella quale l’ex allenatore, tra le altre, dello stesso Genoa, ha però svelato di avere avuto contatti con un’altra società del massimo campionato.

“Ho visto la partita contro il Milan, il Genoa ha fatto una bella gara, ho visto una squadra viva, peccato non sia riuscito a vincere. Un mio ritorno? No, l’ho vista un po’ da spettatore e anche tifoso, tengo al Genoa perché sono molto legato a tante persone lì. Sono stato contattato la scorsa stagione ma quest’anno mai dal Genoa. Torino? Le partite le guardo perché sono interessato, ovviamente il desiderio è quello di tornare in campo. Sono stato contattato da una squadra di Serie A, ma non è né il Genoa né il Torino”.



OMNISPORT | 18-12-2020 11:15