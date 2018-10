Ballardini, Criscito smentisce tutto

Il capitano del Genoa Domenico Cristico in un'intervista a Il Secolo XIX chiarisce l'audio su Whatsapp nella quale si svelavano alcuni retroscena sull'esonero di Ballardini: "È un messaggio che avevo mandato ai miei amici del fantacalcio per spiegare quello che era successo, qualcuno poi lo ha fatto girare. Ma i miei compagni di squadra non c'entrano, il messaggio non era rivolto a loro. Lo spogliatoio è unito e non posso permettere che si dica che abbiamo giocato contro Ballardini".

"Perché è un'accusa grave e falsa. E basta gettare m…a sul Genoa! Siamo tristi per quanto accaduto e siamo grati a lui. Ora pensiamo al presente e a Juric".

SPORTAL.IT | 12-10-2018 13:50