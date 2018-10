Ballardini non si spiega il ko del Genoa

Davide Ballardini non riesce a darsi spiegazioni per l'amara sconfitta interna del suo Genoa contro il Parma. "Questa partita è stata davvero strana, si vede che doveva andare così", l'analisi del dopo partita del tecnico del Grifone, intercettato da 'Dazn'.

"Abbiamo creato tante occasioni, ma in alcune fasi di partita siamo stati disattenti nella fase difensiva – ha proseguito l'allenatore rossoblù -. Il Parma dispone di giocatori esperti e rapidi, bravi a mettere in difficoltà gli avversari. Ed è stato così anche in altre partite, non solamente contro di noi".

Ballardini non intende però cambiare il giudizio sulla sua squadra dopo questa partita: "Dobbiamo allenarci ogni giorno per essere sempre più competitivi, anche se abbiamo tanti punti questo non ci dà certezze. Questa è stata la partita in cui abbiamo effettuato più tiri da inizio stagione, ma questo non vale nulla".

Il Genoa si trova esattamente a metà classifica, decimo a pari punti con Milan e Torino dopo quattro vittorie e tre sconfitte.

