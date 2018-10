Ballardini: "Ora Piatek avrà più difficoltà"

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha analizzato la partita di domenica contro il Parma: "Quando una squadra come il Parma ha qualche assenza in più ed è all'apparenza in difficoltà, riesce spesso a trovare forze ed energie in più per dimostrare di essere competitiva. Forse è una squadra non bella da vedere, ma efficace, attenta e umile".

"Il Parma ha fatto una grande partita a Milano espugnando San Siro e vincendo in casa dell'Inter. E' la bellezza della Serie A, un torneo in cui bisogna battagliare sempre e contro chiunque. Nel nostro campionato ogni partita è viva e non ci si puo' distrarre. Domani sara' importante la nostra prova".

Ballardini avverte poi il suo bomber Piatek, che ha segnato 8 reti nelle prime sette partite di campionato: "La carta vincente del Grifone finora e' stato Piatek, capocannoniere del torneo con 8 gol in sette giornate. "E' un centravanti che fa tanto in partita e riesce a mantenere lucidità e freddezza sotto porta. Ha fatto tanti gol in queste prime gare e ora certamente avrà più difficoltà, perché subirà maggiore attenzione dalle difese avversarie".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 16:30