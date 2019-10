Ballardini snobba il Napoli: “Dietro non solo a Juve e Inter”

Il Napoli è tornato a vincere, ma non a convincere. O meglio, il 2-0 rifilato al Verona non ha convinto proprio tutti che gli azzurri possano concretamente lottare per lo scudetto. Tra gli scettici rientra anche Davide Ballardini, allenatore attualmente senza squadra ma che nelle scorse settimane è stato accostato sia al Milan che al Genoa per le sue grandi capacità da traghettatore.

ANCELOTTI IL MIGLIORE. Intervistato da Radio Sportiva, Ballardini ha ammesso che sulla panchina azzurra siede il miglior allenatore della serie A, Carlo Ancelotti, ma ha anche chiarito che, a suo parere, gli azzurri si trovano indietro nella lotta scudetto rispetto alle altre big della serie A.

“Ancelotti è competente – ha dichiarato l’ex tecnico del Genoa – ed ha una grandissima personalità. È bravissimo sia nell’insegnamento che nella gestione dei propri giocatori, per me è e rimane il miglior allenatore che abbiamo in Italia. Il Napoli quest’anno ha una rosa competitiva, maggiori soluzioni in ogni reparto, ma non so se abbastanza per vincere il campionato”.

NESSUNO COME LA DEA. Ballardini poi chiarisce il suo pensiero, spiegando che, oltre alla Juventus e all’Inter c’è un’altra squadra che attualmente è più forte del Napoli. “Per me le squadre che hanno le rose per competere al vertice sono Juventus, Inter e Atalanta. Poi dietro c’è il Napoli, che se la può giocare”.

I bergamaschi, dunque, sarebbero un pericolo per la Juventus maggiore di quanto sia il Napoli. Per Ballardini c’è un reparto che fa la differenza nella Dea. “La griglia di partenza del campionato al momento è rispettata – ha aggiunto l’allenatore -, ma c’è anche molto più equilibrio in ogni zona della classifica. L’Atalanta al momento è tra le prime 3-4 squadre in Italia, ha una rosa molto competitiva, soprattutto davanti: non so quante squadre possono avere l’attacco dei bergamaschi”.

SPORTEVAI | 21-10-2019 17:45