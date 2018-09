Ballardini sta dalla parte di Rossi

Giuseppe Rossi, stando a quanto emerso oggi, è stato trovato positivo al controllo antidoping effettuato il 12 maggio 2018, al termine della gara Benevento-Genoa. La sostanza rintracciata è la dorzolamide, un inibitore dell'anidrasi carbonica.

In conferenza stampa Davide Ballardini si è schierato dalla sua parte: "Sono certo di poche cose nella vita, ho poche certezze, ma una che ho è che Rossi non può assolutamente aver fatto uso di sostanze proibite". Il tecnico del Grifone ha poi parlato della sfida contro il Chievo: "Squadra serissima, chiarissimi nel loro obiettivo salvezza. Noi abbiamo fatto sei punti in quattro gare, dobbiamo ritrovare la solidità dell'anno scorso".

"Sulla carta siamo più forti della scorsa stagione – ha continuato Ballardini -, ma dobbiamo ancora dimostrarlo. Problema difesa? Ora credo si debba continuare a tre, in futuro non escludo la linea a quattro. Marchetti ha solo bisogno di tempo"

SPORTAL.IT | 25-09-2018 16:15