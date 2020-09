Balotelli ad un passo dal Genoa

Il Genoa sarebbe ad un passo dal mettere a segno l’ennesimo colpo di mercato. Il Grifone starebbe trattando l’acquisto dell’attaccante Balotelli, reduce da una stagione negativa con la casacca del Brescia (cinque gol in 19 presenze).

Classe 1990, Super Mario avrebbe già dato il suo ok per il passaggio al Genoa. Il Grifone sarebbe la sua quinta squadra italiana dopo Lumezzane, Inter, Milan (due volte) e Brescia. Raiola, agente di Balotelli, è al lavoro per chiudere l’accordo in tempi brevi.

OMNISPORT | 24-09-2020 07:40