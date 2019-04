Balotelli, altra bufera: rischia una maxi squalifica

Altra bufera per Mario Balotelli. L’attaccante del Marsiglia rischia una lunga squalifica nel campionato francese a causa di una presunta manata che avrebbe rifilato al difensore del bordeaux Pablo durante la sfida giocata venerdì scorso e persa 2-0 dalla squadra di Rudi Garcia.

L’episodio, che era sfuggito al direttore di gara, verrà analizzato dalla Commissione disciplina: se trovato colpevole, Supermario rischia di essere fermato dalle cinque alle otto giornate di campionato.

Il fatto è avvenuto nella ripresa, dopo l’ingresso in campo dell’attaccante bresciano. A palla lontana il giocatore del Marsiglia è entrato in contatto con Pablo, che ha dovuto abbandonare il campo perché perdeva sangue dal mano. Nessun intervento del VAR. Il giocatore, poi rientrato, era stato espulso per una spallata rifilata proprio a Balotelli, e a fine partita davanti ai microfoni aveva accusato l’Azzurro di averlo colpito volontariamente procurandogli la rottura del setto nasale.

Il Bordeaux ha chiesto immediate verifiche, che hanno portato all’indagine disciplinare. Balotelli, che rischia di chiudere con largo anticipo la sua stagione, aveva iniziato molto bene la sua esperienza a Marsiglia ed era andato a segno 7 volte nelle prime nove partite. Ora questa nuova “balotellata” che potrebbe mettere a serio rischio la sua avventura al Velodrome e dare un altro colpo alla sua carriera. Di sicuro Balotelli salterà la trasferta a Guingamp del 20 aprile, perché squalificato per somma di ammonizioni.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 10:09