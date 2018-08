Balotelli, anche il Sassuolo dice no

Restano poche ore di speranza a Mario Balotelli per coronare il sogno di tornare in Serie A. Dopo aver ritrovato la maglia della Nazionale, l’ex attaccante di Inter e Milan puntava a strappare un contratto nel massimo campionato, lasciando il Nizza dopo due buone stagioni. Di parere diverso l’agente Mino Raiola che, fatto qualche sondaggio in Italia andato a vuoto, si era concentrato su alcune piste estere, tra cui quella dell’Olympique Marsiglia.

Proprio la squadra di Garcia, che segue Super Mario già dal finire della scorsa stagione, potrebbe tornare alla carica nelle prossime ore o nei prossimi giorni, visto che il mercato francese chiuderà il 31 agosto. Venerdì è in programma un incontro tra l’OM e il Nizza, che potrebbe portare novità interessanti per Balotelli, costretto invece ormai ad arrendersi sul fronte italiano dopo la chiusura del Sassuolo, ultimo club a prendere informazioni: “Balotelli è un grande giocatore ma non abbiamo necessità in attacco, per cui non rientra ad oggi nei nostri piani” ha detto l’ad dei neroverdi Carnevali.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 21:15