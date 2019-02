Balotelli ancora a segno, il Marsiglia rimonta

Il Marsiglia batte per 2-1 il Digione in Ligue 1 nell'anticipo della ventiquattresima giornata: Mario Balotelli realizza al 55' il suo secondo gol in tre partite con la maglia dell'OM, dando il via alla rimonta della squadra di Garcia, che era passata in svantaggio a causa della rete di Marié. Nella ripresa oltre a SuperMario a segno anche Ocampos con un gran destro: rimonta completata.

In classifica il Marsiglia aggancia temporaneamente il Saint Etienne a quota 37 punti, a -6 dal Lione terzo.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 23:10