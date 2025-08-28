Balotelli, arriva la chiamata da lontano: ultima chance per SuperMario

Il Perth Glory, club dell'A-League australiana, sogna il bomber e ha iniziato una trattativa, lui non esclude l'ipotesi e continua ad allenarsi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lui continua a postare sui social foto di allenamenti e sudore, palestra e corse, dribbling tra i paletti e pesi, e sfodera un sorriso rassicurante ma Mario Balotelli, a 35 anni compiuti, continua a non avere una squadra. E continua a non svolgere una regolare preparazione estiva, come gli capita ormai troppo spesso (è la sesta volta nelle ultime sette stagioni) ma un’ancora di salvezza arriva dall’Australia, dove il Perth Glory, club dell’Isuzu Ute A-League, sogna di tesserarlo e ha iniziato una trattativa.

Il sogno del club australiano

Balotelli è svincolato dopo la breve esperienza con il Genoa la stagione scorsa (56 minuti in campo in 6 presenze) e il ds del Perth Glory, Stan Lazaridis, stando a Newswire, vuole tentarlo: “Sarebbe fantastico per noi e per l’A-League – sono le parole di Lazaridis -. È un’impresa ardua portare qui un giocatore di quel calibro, ma è già successo in A-League con Alessandro Del Piero e Dwight Yorke”.

Il momento difficile di SuperMario

Nei giorni scorsi Balotelli aveva fatto sapere di essere pronto a contattare club australiani. “Sarebbe un’esperienza nuova per me. La mia porta è assolutamente aperta se qualche club volesse contattarmi per venire in Australia”. Il Perth sarebbe il 13° club per Balotelli, che è passato per Inter e Milan, City e Liverpool, prima delle esperienze in Turchia, Svizzera e Francia.

Il Mario goliardico, un po’ bullo e superficiale, sembra non esserci più: Balotelli si alza presto al mattino per allenarsi, lavora seriamente e a Brescia con il preparatore atletico Stefano Mazzoldi di Equipe Training Lab ma non gioca una gara da titolare da 15 mesi esatti, il 12 maggio 2024 l’ultima apparizione con l’Adana prima di lasciare la Turchia.

No alle proposte dei dilettanti

Il preparatore Mazzoldi ha dovuto lavorare per far ritrovare il ritmo a SuperMario che negli ultimi mesi si allenava da solo, messo fuori squadra da Vieira. Dopo che sono state escluse le voci su un suo approdo tra i dilettanti (a Pavia) («C’è qualcuno che usa il nome di mio fratello solo per farsi pubblicità – ha scritto il fratello Enock sui social – ma i dilettanti ora non sono una possibilità percorribile») ecco la chance in Australia, dove il campionato inizia a metà ottobre. E chissà che non sia la volta buona.