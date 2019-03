Balotelli attacca Barbara d'Urso: "Ora fai la vittima"

Mario Balotelli ha scelto Instagram per ridefinire il suo rapporto con Barbara d’Urso, reduce dal successoin termini di ascolti del suo Non è la d’Urso, costola di Domenica Live e Pomeriggio 5. Per l’attaccante, la riappacificazione tra la conduttrice campana e l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha riaperto una ferita.

Corona ha chiesto scusa pubblicamente alla conduttrice, la quale aveva deciso di tutelare per vie legali il figlio ritratto in una foto a cui si accompagnarono allusioni lesive nei riguardi della sua persona. La d’Urso lo ha pubblicamente perdonato, per quanto accaduto, aggiungendo che non può dire lo stesso di suo figlio (“Mio figlio non lo so”, le sue parole). Alessandro Sallusti, Antonella Boralevi, Mauro Coruzzi, Enrica Bonaccorti, Alessandro Cecchi Paone hanno poi fatto il resto, nel corso della intervista.

La scena del perdono non è stata affatto gradita dall’ex Inter e Milan oggi a Marsiglia, il quale ha manifestato con una domanda alquanto retorica quanto subito all’epoca della sua battaglia (anche legale) con Raffaella Fico, madre di sua figlia Pia:

“D’Urso, hai campato per mesi in tv con la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima. Fa male, vero? #tvtrash Vergognati”.

Fino a questo momento, la presentatrice non ha replicato sui social, preferendo lasciare aperto il quesito di Mario.

VIRGILIO SPORT | 15-03-2019 11:28