Balotelli, ancora una bordata a Vieira e al Genoa: il messaggio all’ex presidente Zangrillo. E Dubai lo chiama

L’ex attaccante di Inter e Milan sui social manda un messaggio all’ex presidente rossoblù Alberto Zangrillo mentre da Dubai arriva la proposta di un club di seconda divisione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

SuperMario Balotelli vuole ancora lasciare il suo segno nel mondo del calcio: si allena da solo e aspetta una chiamata dall’Italia che però non arriva. E sui social arriva quello che sembra l’ennesima accusa alla sua ultima esperienza in serie A: l’avventura al Genoa, dopo l’arrivo di Vieira, però ha avuto un finale amaro.

La bordata di SuperMario

La delusione Genoa sembra non essere proprio andata giù a Mario Balotelli. L’attaccante italiano aveva visto il ritorno in Italia come una seconda opportunità che non voleva sbagliare. Alberto Gilardino aveva insistito per averlo e a fargli da sponsor aveva trovato Alberto Zangrillo, presidente dal 2021 fino al gennaio del 2025. Su Instagram, Balotelli manda un messaggio all’ex presidente: “Un uomo che mi ha voluto bene e mi vuole bene. L’uomo viene prima della professione”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un messaggio all’indirizzo di Zangrillo che però sembra una bordata al Genoa e soprattuto a Vieira. Dopo un avvio promettente, Balotelli è finito ai margini della squadra quando il tecnico francese ha preso il posto dell’esonerato Gilardino. Da quel momento SuperMario non ha giocato più nemmeno un minuto, e ora sono quasi 300 i giorni senza una presenza in campo. E anche per Zangrillo le cose col Genoa non sono finite bene (nonostante sia ancora nel CdA) del club con delle tensioni molto forti con l’attuale management.

La proposta del Palm City

Mario Balotelli non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Lui continua a lavorare con l’obiettivo di giocare ancora una volta in Italia, in attesa che arrivi la proposta giusta non si ferma. Si allena da solo sin dal mese di luglio insieme allo staff di Equipe Training Lab con il suo preparatore Stefano Mazzoldi. Vuole farsi trovare pronto in attesa di una chiamata che per il momento non c’è, o almeno non c’è dall’Italia.

Il giornalista Rudy Galetti rivela che il telefono è squillato per una proposta dell’FC Palm City, sede con base a ducati guidato dallo sceicco Ahmed bin Sultan Al Nahyan, ma parliamo della seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti anche se con un club che sembra avere grandi ambizioni, che vuole costruire un team di primo livello per il futuro e vuole cominciare a farlo proprio puntando su Mario Balotelli.

La suggestione Union Brescia

Balotelli non ha chiuso la porta all’estero, ha fatto capire di essere interessato a un’esperienza di livello in Italia e non sembra aver escluso anche la possibilità della serie B. Solo a gennaio potrebbe decidere che il tempo sta per scadere e fare le valigie per una destinazione più lontana (nelle scorse settimane si era parlato anche del Perth). Difficile invece credere alla suggestione Union Brescia, la neonata formazione che milita nel campionato di serie C.