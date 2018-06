Balotelli capitano: interviene anche Matteo Salvini

Matteo Salvini, neo-ministro degli Interni e Vicepremier del governo italiano targato Giuseppe Conte, ha voluto dire la sua sull’ipotesi Balotelli capitano.

“Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde – le parole del segretario della Lega ai microfoni di Rtl 102.5 -. Spero che l'allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d'accordo tutti”.

Di parere totalmente opposto invece Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico: “Se c’è un calciatore riconosciuto e bravo come lui che si mette a riflettere sull’Italia non guasta, anzi- le sue parole a Radio24 -. C’è bisogno anche di una voce come la sua per far capire alcune cose, alcune battaglie. Sarei assolutamente d’accordo a vederlo capitano”.

Il riferimento di Martina è alle dichiarazioni che Mario Balotelli ha rilasciato in conferenza stampa alla vigilia della gara amichevole che si giocherà all’Allianz Arena di Torino contro l'Olanda: “È l’ora che l’Italia diventi più aperta, come fanno Francia e Inghilterra. Fare il capitano per me non cambierebbe più di tanto, io sono qui per fare gol non per fare il capitano. Si può essere un esempio anche senza fascia: ma può essere un bel segno per gli altri, soprattutto per gli immigrati africani. Sarebbe un segnale forte. Ma per me è importante giocare bene e fare gol”.

“Quanto affetto intorno a me? Domanda abbastanza difficile – ha proseguito Balotelli -. Da quando sono tornato in Nazionale, ne ho avuto la dimostrazione: ho sempre saputo che ci sono persone che possono e vogliono starti vicino e ti vogliono bene, altre che non ti capiscono fino in fondo, ma non è un problema. Io mi sono sempre concentrato su chi mi ha aiutato, in un momento come questo ringrazio loro e i tifosi che mi vogliono bene”.

