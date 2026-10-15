Dal cuore azzurro su Instagram alla possibile frecciata a Cristiano Ronaldo: Balotelli spera in una nuova chiamata di Mancini, perché il suo sogno è irrealizzabile

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Mario Balotelli non finisce mai di sorprendere. Nonostante abbia deciso di lasciare il calcio europeo per approdare nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti, indossando la maglia dell’Al-Ittifaq, l’ex attaccante dell’Inter spera ancora nella Nazionale. E lo lascia intendere attraverso una storia su Instagram che sembra celare una stoccata a Cristiano Ronaldo. Mancini, che lo ha già allenato all’Inter, al Manchester City e nell’Italia, raccoglierà il messaggio del 36enne?

Balotelli punta la Nazionale: nuovo messaggio a Mancini

Non è la prima volta che da Dubai Balotelli invia segnali rigorosamente tinti d’azzurro. A fine agosto era già uscito allo scoperto in una lunga intervista al Guardian: “Se posso ancora andare in Nazionale? Se continuo a segnare, sì”. Poi aveva esultato per la nomina del Mancio a ct: “Sono molto contento che sia tornato in Nazionale. Gli voglio molto bene e gli auguro il meglio”. In una storia su Instagram, l’emoji di un cuore azzurro accompagna il suo scatto con la maglia dell’Italia durante gli Europei del 2012 in Polonia e Ucraina, insieme a una domanda: “Ma che ne sanno loro?”.

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Voglia d’Italia e la frecciata a Cristiano Ronaldo

Super Mario scrive: “Eppure a 40 e rotti anni c’è chi ancora gioca per il suo Paese o meglio gli viene concesso. Io ne ho 36”. Il riferimento sembra portare a Cristiano Ronaldo e a quanto è successo con il Portogallo in Nations League. La rottura con il ct Jorge Jesus ha fatto seguito alle feroci polemiche che avevano già accompagnato la spedizione iridata del cinque volte Pallone d’Oro con il precedente ct Roberto Martinez. Secondo molti tifosi e buona parte della stampa, tra i motivi del flop dei lusitani al Mondiale c’era proprio quella sorta di sudditanza nei confronti dell’ex Juventus e Real Madrid legata al suo status. Ricordando a tutti di essere più giovane di CR7, Balotelli lancia un nuovo messagio a Mancini.

Balo dimentica dove gioca e che l’Italia ora ha Pio Esposito

La speranza è l’ultima a morire. E Balo fa bene a crederci. Ma l’età non è l’unico ostacolo: a pesare è soprattutto il campionato in cui milita. Mancini ha già escluso dalla rosa dei 34 convocati per la Nations League la sua scoperta Mateo Retegui, che gioca in Saudi Pro League. Figuriamoci se può prendere in considerazione chi gioca nella seconda divisione emiratina.

E poi il nuovo corso azzurro lascia ben sperare anche lì davanti. Pio Esposito è già una certezza, Scamacca e Kean sono valide alternative in attesa che Tresoldi sciolga le riserve. Bisognerà aspettare che cali il sipario sull’Europeo Under 21, dopodiché il 22enne attaccante del Bruges, che ha tramortito l’Inter con una tripletta a San Siro in Champions League, deciderà tra Italia e Germania. Dovesse dire sì a Mancini, la Nazionale non avrebbe più problemi per almeno dieci anni.