Balotelli oltre il calcio: la citazione del sindaco di New York l’ultima prova dell’influenza di SuperMario sulla cultura pop

Mamdani ha chiuso il suo discorso sull’organizzazione della Grande Mela per i Mondiali con una frase dell’attaccante italiano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Mario Balotelli è fuori dal grande calcio ormai da un po’, ma la sua influenza sulla società e sulla cultura pop è pressoché intatta: a dimostrarlo è il sindaco di New York Zoran Mamdani, che ha citato una frase di SuperMario in un discorso sull’accoglienza che la Grande Mela riserverà ai Mondiali.

Balotelli citato dal sindaco di New York

Zoran Mamdani è diventato sindaco di New York presentandosi come un politico giovane e anticonformista, attento ai bisogni dei più deboli e delle minoranze in aperto contrasto con le politiche di Donald Trump, e definendosi un socialista democratico, parole che oltreoceano suonano quasi blasfeme.

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Parlando dei Mondiali al via la prossima settimana, un personaggio così originale non poteva che far riferimento a uno grandi anticonformisti del mondo del calcio: Mario Balotelli. Mamdani ha infatti citato una frase di SuperMario – oggi giocatore dell’Al-Ittifaq, negli Emirati Arabi – nel discorso sull’accoglienza che la Grande Mela riserverà al torneo della Fifa: al New York New Jersey Stadium si giocheranno 8 partite del torneo, tra cui la grande finale del 19 luglio.

La frase di Balotelli citata da Mamdani

Mamdani ha voluto rassicurare i newyorkesi affermando che la sua amministrazione farà di tutto affinché i Mondiali non rechino eccessivo disturbo alla vita quotidiana dei cittadini. E nel chiudere il suo discorso, il sindaco della Grande Mela ha citato la celebre frase di Balotelli sulla mancata esultanza ai gol di Euro2012.

“Chiuderò con una frase di Mario Balotelli, uno dei più grandi attaccanti degli ultimi tempi, sulle sue esultanze ‘mute’ – ha detto Mamdani – : ‘Quando segno, non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Quando un postino consegna le lettere, esulta forse?’. Allo stesso modo, quando New York ospiterà la Coppa del Mondo in maniera sicura, organizzata, che si svolge in tranquillità, noi dovremmo esultare? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro”.

Balotelli e la cultura pop

Che Balotelli venga preso come fonte d’ispirazione da Mamdani e dall’intera amministrazione di New York può sembrare folle, in fondo, solo a chi non ricorda quanto sia grande l’immagine dell’attaccante italiano fuori dal calcio, quanto la sua figura abbia finito per influenzare la società e la cultura pop nel corso degli ultimi anni.

Restando negli Stati Uniti, ad esempio, nel 2013 il Time Magazine lo inserì tra le 100 personalità più influenti dell’anno accanto a personaggi come Barack Obama, Jay-Z, Steven Spielberg e Beyoncé. Una scelta che, probabilmente, si basava anche sulla provocazione lanciata da Balotelli nel derby di Manchester di due anni prima, quando alzando la maglia dopo un gol mostrò la celeberrima scritta “Why always me?”: quell’immagine, oltre a essere divenuto uno dei primi meme della storia di internet, è probabilmente ancora oggi il messaggio più famoso mai diffuso da un calciatore durante una partita, sollevando la maglia della propria squadra.

Balotelli dalla Treccani alla lotta al razzismo

Da noi Balotelli è finito ripetutamente in copertina su Vanity Fair e non per le sue imprese calcistiche, oltre ad aver cambiato anche la lingua italiana: il termine “balotellata”, inventato per definire le sue bravate dentro e fuori dal campo, è finito nella Treccani. Diversi cantanti lo hanno citato nei loro brani – il rapper Emis Killa gli ha dedicato la canzone “MB45” – e nel 2019 Vittorio Sgarbi arrivò a paragonarlo a un artista dadaista, quando a Napoli, per una scommessa, SuperMario pagò 2mila euro un uomo per tuffarsi in mare con lo scooter: per il grande critico quel gesto rappresentava “un’opera d’arte”.

Le balotellate hanno però offuscato anche l’impegno di Balotelli in cause serie, come quella contro il razzismo: una causa condivisa da Mamdani che, evidentemente, ha fatto riferimento a SuperMario non solo per le sue grandi doti da calciatore.