Balotelli come Boateng, Eto'o, Koulibaly e Kean: razzismo becero

17 novembre 2010 sempre Balotelli

Diversi i precedenti per Mario Balotelli: durante il match amichevole Italia-Romania, giocato a Klagenfurt, in Austria, alcuni italiani esposero uno striscione contro Balo: 'No all'Italia multirazziale'. L'allora ct Prandelli disse: "Avrei voluto scendere in campo e abbracciare Balotelli".