Balotelli, il fratello Enock all’attacco dopo le voci su Pavia e Milan Futuro. Mario festeggia il compleanno e svela un rimpianto

L’attaccante, dopo l’esperienza al Genoa, non ha ancora trovato una nuova squadra. Sui social il fratello risponde alle voci che lo vorrebbero tra i dilettanti, anche il Milan Futuro tra le opzioni

Mario Balotelli è destinato a far sempre notizia. Anche dopo 15 mesi in cui non gioca una partita da titolare, l’attaccante italiano è sempre uno dei giocatori che desta maggiore interesse e curiosità e ora che compie 35 anni ha ancora voglia di continuare a tirare calci a un pallone.

Il rimpianto di SuperMario

Nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport per il suo 35esimo compleanno, Mario Balotelli rivela i suoi progetti futuri e il grande rimpianto: “Il sogno? Quello di giocare nel Real Madrid – dice scherzando – In verità sto solo cecando un club che abbia fiducia in me. Voglio giocare per altri due o tre anni, poi andrò con mio fratello Enock al Vado. Ho promesso che avrei chiuso la carriera giocando con lui. Il rimpianto? Ho trascorso un periodo al Barcellona che è rimasto un sogno, poi Moratti ha offerto di più al Lumezzane e sono andato all’Inter. Ma quello al Barcellona è stato un periodo meraviglioso, giocavo con Thiago Alcantara e Bojan Krkic”.

Le voci sul futuro

In attesa di una squadra, Mario Balotelli trascorre il suo 35esimo compleanno continuando ad allenarsi insieme al preparatore e amico Stefano Mazzoldi. L’ultima avventura al Genoa era cominciata sotto i migliori auspici con Alberto Gilardino che aveva spinto per averlo a disposizione, ma a pochi giorni del suo arrivo è arrivato il cambio in panchina e Vieira non ha mai visto di buon occhio SuperMario. Per lui sono 15 i mesi senza cominciare una gara da titolare. Nelle ultime ore c’è stata la voce che l’avrebbe visto pronto a vestire la maglia del Pavia nei dilettanti, e anche quella legato a un ritorno in rossonero ma con il Milan Futuro sempre in serie D. Ma al momento restano soltanto voci.

La rabbia del fratello Enock

Voci quest’ultime che non sono piaciute al fratello Enock che sui social si è scagliato contro i nemici di Mario: “Capisco che il nome di mio fratello Mario faccia notizia, a oggi l’azione calcio dilettantistico non è ancora percorribile, prima di dare certe notizie sarebbe meglio accertarsi alla fonte dato che non è molto difficile, questo vale anche per qualche società che cerca pubblicità sull’argomento”. Ma con l’avvio dei campionati ormai alle porte, le strade per Mario si fanno sempre meno percorribili.