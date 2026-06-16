Balotelli durissimo su Corona, Yamal e la figlia segreta con la ragazza italiana: "Merita l'ergastolo"

Il surreale dialogo social tra SuperMario e l'ex paparazzo nel post che annuncia l'ultima puntata di "Falsissimo". Fabrizio al 'Bad Boy': "Anche tu ne sai qualcosa".

Anche Mario Balotelli ha seguito con interesse l’ultima puntata di “Falsissimo”, la produzione targata Fabrizio Corona in cui l’ex paparazzo ha raccontato della presunta figlia segreta di Lamine Yamal. La stella del Barcellona e della Nazionale spagnola, secondo quanto raccolto e riportato da Corona nella sua trasmissione, avrebbe avuto una relazione con una ragazza italiana attiva su Onlyfans, Laura Corti, da cui avrebbe avuto una bambina. L’ex ‘Bad Boy’ ha detto la sua sulla vicenda invocando pene severissime – “l’ergastolo” – e intavolando una conversazione social con lo stesso Corona.

Mario Balotelli, l’intervento sulla figlia di Lamine Yamal

L’ex attaccante – tra le altre – di Inter, Milan, Brescia, Monza e Genoa ha commentato, in particolare, il post su Instagram contenente il trailer della trasmissione, condiviso dall’account ufficiale di Falsissimo e da quello di Fabrizio Corona. “Queste ‘donne’ meriterebbero l’ergastolo. Fabri dì anche questo”, l’invito di Balotelli attraverso il suo profilo verificato Mb459. Un commento breve e tranchant, molto duro, che indica come SuperMario sembri credere senza troppi dubbi alla possibilià che la stella di Onlyfans si sia fatta mettere incinta di proposito con l’obiettivo dichiarato di spillar soldi al giovanissimo attaccante blaugrana.

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Il dialogo tra Corona e SuperMario: “Tu ne sai qualcosa”

A migliaia hanno messo “mi piace” al commento di Balotelli, che ha ottenuto una pronta risposta da parte dello stesso Corona: “L’ho detto Mario. Tu se sai qualcosa…”. Il surreale dialogo a distanza tra l’ex attaccante della Nazionale e il discusso ex re dei paparazzi è proseguito col nuovo messaggio di SuperMario: “No fabri scopro la notizia con te dico solo che questa ‘donna’ dovrebbe essere perseguitata e punita non risarcita. Queste cose mi fanno uscire di testa 0 umanità monetizzare un figlio in risposta hai solo l’inferno“. Serafica la risposta conclusiva di Corona: “Sì Mario, anche tu ne sai qualcosa..“.

Nessuna replica da Balotelli all’allusione dell’ex paparazzo

Balotelli non ha aggiunto – al momento – ulteriori commenti e non ha replicato all’ultimo messaggio di Corona. Che, con tutta probabilità, ha fatto riferimento alla storia personale dell’attaccante, che quando era legato alla showgirl Raffaella Fico è diventato papà della piccola Maria Pia. Una figlia che Balotelli ha riconosciuto solo dopo aver effettuato un test DNA che ha dato esito positivo. Circostanze che non hanno impedito a Balotelli di instaurare successivamente un buon rapporto con la bambina. Adesso però questo commento durissimo sulle donne che “meriterebbero l’ergastolo” per la loro volontà di “monetizzare un figlio”, che ha scatenato discussioni.