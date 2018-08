Balotelli e Cassano, Faggiano dice tutto

All’indomani della sentenza definitiva sul presunto illecito relativo alla partita contro lo Spezia, il Parma festeggia e rilancia. La penalizzazione è stata cancellata e allora ci si può concentrare sullo sprint finale del mercato, che ha già visto tanti innesti nella rosa di D’Aversa, ma che non può ancora considerarsi finito.

Mentre è a un passo l’arrivo di Grassi in prestito dal Napoli e mentre è stata staccata l’Udinese nella corsa al genoano Lapadula, il ds Daniele Faggiano, intervistato da 'Rmc Sport', ha pronunciato quella che sembra la parola fine su uno dei tormentoni dell’estate, il possibile approdo al Parma di Balotelli e/o Cassano.

Faggiano chiude a Super Mario e lascia uno spiraglio per FantAntonio…: “Non possiamo lavorare su certe cifre. Per Balotelli c’ho provato, ho parlato con tutti, ma poi sono scappato… Cassano? È dura, stiamo valutando tanti profili: opero sempre consultando la società. È più no che sì".

Quindi il dirigente salentino traccia quindi l’obiettivo della stagione del club: " Sapevamo che non sarebbe stato semplice questo mercato per una neo-promossa, ma stiamo lavorando per completare la rosa. Lavoreremo molto sui prestiti, la società viene da un fallimento e i nuovi proprietari stanno investendo molto, sia sui campi di allenamento che sullo stadio. Quest'anno dobbiamo salvarci per poi cominciare a costruire qualcosa di importante”.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 14:10