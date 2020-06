Balotelli è malato e non si presenta

Mario Balotelli non si è presentato neppure venerdì mattina agli allenamenti del Brescia. Il giocatore per giustificare l'assenza ha postato su Instagram una foto con la scritta "Still sick", ancora ammalato, e sostiene di soffrire di problemi gastrointestinali.

Supermario assicura di aver presentato un certificato medico, ma la società lombarda dice di non averlo ricevuto. La rottura è imminente: gli avvocati del giocatore e del Brescia si sarebbero incontrati per studiare una recissione del contratto prima del 30 giugno.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 14:22