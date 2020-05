Balotelli, è proprio finita: "Con la testa è lontano dal Brescia"

Mario Balotelli sembra sempre più lontano dal Brescia. Dopo il caso del mancato allenamento di martedì, 'SuperMario' è tornato regolarmente al centro sportivo di Torbole Casaglia. Questo però non è bastato a placare le acque intorno a lui e il suo futuro. A confermarlo c'è il suo presidente, Massimo Cellino, che ha parlato di lui a 'Telelombardia' di fatto scrivendo la parola fine alla sua esperienza tra le Rondinelle.

"Mario è un ragazzo particolare. Scontato, in un certo senso, che con la testa non sia più con noi – ha esordito Cellino -. Ma in questo non c'è nulla di diverso da come è sempre stato". E il presidente biancazzurro è passato dalla frecciata a una dolorosa confessione: "Gli volevo bene. Speravo che l'aria di casa e la voglia di Nazionale bastassero per farlo andare bene. Siamo tutti delusi".

Cellino si è quindi interrogato sui perché di questo flop: "C'entra anche la sua gestione. In particolare all'inizio, quando c'era Corini che gli voleva bene e forse l'ha anche un po' viziato. Per esempio alcuni dei suoi ritardi erano accettati. Imputare tutto a lui però è sbagliato, credo che la delusione ci sia anche da parte sua".

Balotelli mercoledì è tornato ad allenarsi e si è sottoposto a una seduta di lavoro individuale con i preparatori atletici del club, ma evidentemente questo non è stato sufficiente a risolvere i problemi ambientali ormai definitivamente esplosi dopo la sua assenza di martedì.

Lo stesso Cellino già qualche settimana fa lo aveva di fatto bocciato prematuramente: "L'ho voluto io a Brescia, ma fuori dal campo ha dato vita a gesti superficiali, come un bambino. Ma non andremo certo in B per colpa sua".

Addirittura il presidente aveva bloccato sul più bello una prevista diretta Instagram con Rocco Siffredi. "Questo ragazzo mi mette in imbarazzo. Sono martellato di persone che si lamentano, tornare a casa l'ha sovraesposto".

Un lungo e costante stillicidio, destinato forse a finire già il prossimo 30 giugno.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 23:14