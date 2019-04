Balotelli è stato graziato: polemica in Francia

Nessuna sanzione per Mario Balotelli dopo il controverso episodio avvenuto venerdì scorso durante il match tra il Bordeaux e il Marsiglia, valido per la 31esima giornata di Ligue 1 e vinto dai padroni di casa per 2-0.

Tutto era accaduto nella ripresa, pochi minuti dopo l'ingresso in campo di SuperMario, quando l'attaccante del Marsiglia, a palla lontana, è entrato in contatto con il difensore dei girondini Pablo, che ha dovuto lasciare il campo poco dopo perché perdeva sangue dal naso. Il brasiliano, ammonito per proteste, è poi rientrato e si è vendicato rifilando una spallata alla punta bresciana che gli è costata l'espulsione. Poi a fine partita si è sfogato, accusando Balotelli di averlo colpito volontariamente e di avergli provocato la frattura del setto nasale.

Dopo le dichiarazioni del giocatore il Bordeaux aveva preso immediatamente le sue difese chiedendo pesanti sanzioni per l'ex punta del Nizza, deferita alla Commissione Disciplinare. Né l'arbitro Hakim Ben El Hadj né il VAR si erano accorti di quanto successo.

SuperMario, che rischiava dalle 5 alle 8 giornate di stop, è stato invece graziato: la commissione ha deciso di non punirlo, e di squalificarlo semplicemente una giornata ma per somma di ammonizioni. Pablo è stato invece paradossalmente fermato per due giornate, perché dopo l'ammonizione per proteste si era visto sventolare il cartellino rosso per il colpo dato a Balotelli.

Una decisione che non è piaciuta al proprietario americano del Bordeaux, Joe DaGrosa, che su Twitter ha espresso tutta la sua indignazione per la scelta dei giudici: "Ho molto rispetto per i vertici della Federcalcio francese, ma è incomprensibile quello che è successo. Pablo si è rotto il setto nasale ed è stato squalificato per due giornate. Spero sinceramente che in futuro il Bordeaux e i suoi giocatori vengano rispettati di più".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 13:22