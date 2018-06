Balotelli fa discutere: Bonucci sbotta in tv

Leonardo Bonucci è stato protagonista di Francia-Italia fuori e dentro dal campo.

Il difensore del Milan prima è andato in gol durante la gara realizzando il momentaneo 2-1 poi ha sbottato in tv al bordocampista che al fischio finale gli ha posto una domanda su Mario Balotelli, alla seconda presenza consecutiva nella Nazionale targata Roberto Mancini.

“Basta parlare di Balotelli – ha tuonato Bonucci -. Mario fa le partite come le fanno gli altri, sbaglia come sbagliano gli altri e fa i gol come li fanno gli altri. Non dobbiamo mettergli addosso troppe pressioni, anche perché così sminuiamo quello che fanno gli altri. Mario è un valore aggiunto, ma basta parlare solo di Balotelli. Questa è l'Italia di tutti quanti".

Dopo lo sfogo l’ex Juve ha commentato la prestazione complessiva degli Azzurri che sono usciti sconfitti per 3-1 nel confronto amichevole con la Francia che sarà protagonista dei prossimi Mondiali in Russia: "Dalle sconfitte si deve tirare fuori quello che c'è da migliorare. Noi abbiamo tenuto bene il campo e con un pizzico di cattiveria ed attenzione potevano fare di più. Credo che questa Nazionale con questi giovani possa crescere. Loro hanno giovani esperti e fa la differenza il loro entusiasmo e l'esperienza visto che giocano tutti in grandi squadre per grandi obiettivi".

Sulla stessa linea d’onda del difensore c’è anche il commissario tecnico Roberto Mancini che preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno: “Perdere non piace mai però queste sconfitte fanno esperienza – le sue parole ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il ko di Nizza – Sapevamo che sarebbe stata dura e che la Francia oggi è superiore, ma i ragazzi sono stati molti bravi, in particolare gli esordienti. Abbiamo anche avuto le occasioni per il 2-2, peccato per le occasioni concesse in contropiede. Non so dire esattamente quanto ci vorrà per arrivare al loro livello, ma se continuiamo così tra un anno avremo fatto passi in avanti importanti”.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 10:25