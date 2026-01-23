Balotelli, firma con giallo: il clamoroso retroscena dal Brasile sul sì all’Al-Ittifaq. La sentenza dei tifosi

Super Mario riparte dall'ultima in classifica della seconda serie emiratina. Annunciato in pompa magna dal club di Dubai, è forse l'ultima sfida della sua carriera

All’età di 35 anni e dopo un lungo periodo di inattività, Balotelli si regala (forse) l’ultima avventura di una carriera che avrebbe potuto prendere tutt’altra piega, visto com’era cominciata. Super Mario riparte dagli Emirati Arabi Uniti e più precisamente dall’Al-Ittifaq, squadra che occupa l’ultimo posto nella seconda divisione con soli 6 punti in 12 partite. Mentre dal Brasile emerge un clamoroso retroscena, i tifosi si scatenano sui social.

Balotelli, nuova sfida: l’annuncio dell’Al-Ittifaq

Con un post sui canali ufficiali del club, l’Al-Ittifaq ha annunciato l’ingaggio dell’ex attaccante di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City, la cui ultima presenza in campo risale al 21 dicembre 2024, quando entrò nei minuti finali della sfida tra Genoa e Napoli. Voluto da Gilardino per risollevare un Grifone in crisi profonda, Balotelli si era poi ritrovato Vieira in panchina, con cui aveva già litigato ai tempi del Nizza. Così la sua esperienza sotto la Lanterna si è rivelata un flop fino all’addio e ai veleni che ne hanno fatto seguito.

Finalmente, una nuova sfida. Forse l’ultima della sua carriera vissuta sulle montagne russe. Certo, la ‘B’ emiratina non è la Serie A, ma ora conta chiudere in bellezza. L’Al-Ittifaq ha deciso di scommettere su Super Mario e lo ha fatto con un messaggio di presentazione di quelli che si riservano ai top player: “Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Una presenza che parla da sola. La storia continua, insieme”.

Il clamoroso retroscena dal Brasile

Nel giorno dell’annuncio della sua nuova avventura in Medio Oriente, ecco che dal Brasile rimbalza un’indiscrezione di mercato legata proprio a Balotelli. Come riferiscono alcune testate di Rio de Janeiro, a fine dicembre il centravanti sarebbe stato offerto a Vasco da Gama e Fluminense, ma il suo nome proprio non avrebbe accesso l’interesse dei club in questione.

Di qui, la decisione di tornare in pista accettando di giocare nella seconda divisione emiratina, dove sarà raggiunto anche dall’ex Juventus Douglas Costa, ora ‘parcheggiato’ in Serie D al Chievo.

La reazione dei tifosi del web

Se una parte di tifosi spera che Balotelli possa far bene dopo tante, troppe esperienze negative che lo hanno allontanato dal giro che conta, molti sono scettici. “Mario è l’ultimo treno, non sprecarlo e dimostra il tuo valore” gli augura ‘gblack’ su Instagram.

“Durerà qualche giorno come al solito” scrive invece Duilio su Facebook. “Tra un mese massimo due lo cacceranno anche da lì” sostiene ‘Zio Ros’. “Giocatore finito” sentenzia Giuseppe. Ma c’è anche chi sottolinea un altro aspetto, quello economico. “Il contrattino giusto lo strappa sempre” sottolinea Jacopo. “Riesce ancora a farsi dare soldi e tanti. Un fenomeno” chiosa Gino.