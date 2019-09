Balotelli gol, ma il Napoli piega il Brescia

Il Napoli batte per 2-1 il Brescia nella gara delle 12.30 della sesta giornata di serie A. La squadra di Ancelotti si impone grazie alle reti di Mertens e Manolas, non basta alle Rondinelle la prima rete di Balotelli. In classifica Napoli quarto a 12 punti, Brescia a 6.

Primo tempo monopolizzato dal Napoli, la squadra di Ancelotti passa al 13' con una grande azione innescata da Fabian Ruiz e rinifita da Callejon: assist perfetto a Mertens che da pochi metri firma il vantaggio. Dopo l'1-0 continuano a spingere i partenopei, Joronen salva su Llorente, poi il Var annulla una rete di Manolas, che tocca con il braccio. Gli azzurri hanno altre chance con Mertens e Zielinski, e un minuto prima dell'intervallo raddoppiano con Manolas, incornata su sponda di Maksimovic.

In avvio di ripresa il Brescia dimezza lo svantaggio con uno splendido destro di Tonali, ma la rete è annullata dal Var per un precedente fallo di Bisoli su Maksimovic. Le Rondinelle sono comunque più spavalde e si fanno vedere con più costanza dalle parti di Ospina: Balotelli dalla distanza gli scalda i guanti.

Al 67' gli ospiti trovano il sospirato 1-2 che riapre i giochi: Balotelli di testa dopo un errore di Ospina in uscita segna la sua prima rete al suo secondo ritorno in Italia.

Il Napoli deve stringere i denti: Balotelli sfiora il 2-2 al 74', e un minuto dopo si fa male Maksimovic. Ancelotti è costretto a inserire Hysaj come difensore centrale, e lo stesso Ospina ha qualche acciacco. Il Brescia non riesce però a rendersi pericoloso nel finale di partita e gli azzurri si portano a casa i tre punti.

