Balotelli, gol pazzesco e esultanza in diretta su Instagram

Scontro diretto vinto e quarto posto a un passo. La risalita dell’Olympique Marsiglia non si ferma, grazie allo straordinario contributo di Mario Balotelli. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, tanto in campionato quanto in Europa League, dove dopo aver raggiunto la finale nella scorsa annata, persa contro l’Atletico Madrid, l’OM è stato eliminato al termine della fase a gironi, la squadra di Rudi Garcia è letteralmente rinata da gennaio in poi. Decisivo l’acquisto dell’attaccante prelevato dal Nizza e autore di quattro gol in cinque partite, tre nelle ultime tre gare giocate. L’ultima vittima dell’ex di Inter e Milan è il Saint-Etienne, attuale quarta forza della Ligue 1 con 43 punti, ma ora solo con due punti di vantaggio su Payet e compagni dopo il 2-0 del Velodrome.

Proprio Balotelli ha sbloccato il risultato al 12’ grazie a una prodezza sensazionale in semirovesciata. Il bello però doveva ancora venire, perché Balo ha deciso di stupire tutti anche durante l’esultanza, scegliendo di imitare… Francesco Totti: già, perché il numero 9 si è fatto dare il telefono da uno dei fotografi presenti a bordo campo per poi filmare la scena che lo ha visto contornato dai compagni di squadra che si complimentavano. Un remake dello storico selfie che l’allora capitano della Roma si fece dopo la doppietta nel derby dell’11 gennaio 2015, ma Balotelli è andato oltre, arrivando a filmare il tutto live come Story nel proprio profilo Instagram.

Una vera e propria “Balotellata” in piena regola, questa volta però “ingenua” e molto diversa da quelle che avevano caratterizzato la parte più discussa e discutibile dell’ex attaccante della Nazionale. Thauvin ha poi trovato il raddoppio al 20’, stroncando sul nascere la reazione dei biancoverdi. Balotelli sembra quindi essere tornato quello delle prime due stagioni al Nizza, chiuse con 43 reti tra campionato e coppe. Uno slancio che può riportare Super Mario all’attenzione di Roberto Mancini in vista dell’inizio del ciclo di partite di qualificazione all’Europeo 2020 e che possono far nascere qualche rimpianto in casa Marsiglai, dato che Balotelli era un’idea coltivata già durante il mercato estivo.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 23:09