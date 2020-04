Balotelli: "Ho l'Inter nel cuore"

Balotelli, in una diretta Instagram di Damiano Er Faina, si è soffermato su tanti temi, a partire dal suo rapporto con l'Inter: "Il rapporto con l’Inter? Impazzisco per l’Inter, ce l’ho nel cuore: come uomo e giocatore, è il club che mi ha fatto crescere maggiormente".

SuperMario si sofferma anche sull'ex compagno Materazzi: "Lui parla, ma non è vero che mi picchiava, al massimo mi tirava le orecchie". Una battuta anche su Mancini: "Mi ricordo che mi fece giocare titolare contro l’Atalanta, mi aveva messo ala del 4-4-2. Sul momento ero felice di giocare, ma volevo mi schierasse attaccante e dentro impazzivo".

SPORTAL.IT | 30-04-2020 09:38