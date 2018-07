Balotelli, il Marsiglia fa sperare il Parma

Il futuro di Mario Balotelli resta in bilico. Dopo aver ritrovato la Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini, l’attaccante è in cerca di una sistemazione più prestigiosa rispetto al Nizza, dove l’ex milanista si è rilanciato negli ultimi due anni. Sotto contratto con il club della Costa Azzurra fino al 2020, Super Mario sembrava a un passo da un trasferimento interno alla Ligue1, ma l’interessamento dell’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, datato ormai di un paio di mesi, sembra essersi affievolito.

Secondo quanto riportato da 'L’Equipe', infatti, gli ultimi finalisti sconfitti in Europa League sembrano voler puntare come nuovo centravanti sul campione del mondo Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea, per quella che sarebbe una soluzione più gradita allo stesso Garcia, oltre che economicamente più sostenibile per l’OM.

Se così fosse, a Balotelli resterebbero poche settimane per cambiare aria: possibile un ritorno di fiamma del Borussia Dortmund, allenato dall’ex tecnico di Balotelli a Nizza, Favre, o il ritorno in extremis in Italia, magari al Parma, che ha effettuato sondaggi nelle ultime ore.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 20:10