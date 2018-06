Balotelli, in Francia sono sicuri

Nelle scorse settimane diversi rumors avevano accostato il profilo di Mario Balotelli all'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia ma nelle ultime ore sembra che la trattativa sia già in stato avanzato.

Come riporta 'La Provence', la firma dell'attaccante italiano sul contratto potrebbe arrivare già questa settimana. La scorsa estate la società francese aveva acquistato due attaccanti:Kostas Mitroglu e Aymen Abdennour ma i risultati ottenuti non sono stati all'altezza delle aspettative e Balotelli potrebbe essere la soluzione.

In questa stagione, con la maglia del Nizza, l'attaccante ex Liverpool ha disputato trentotto partite, mettendo a segno ventisei reti e due assist.

