Balotelli in gol con la Lazio: la sua rete entra nella storia

Mario Balotelli ha portato in vantaggio il Brescia al 18' in occasione della partita giocata dalle Rondinelle contro la Lazio nel lunch match del 5 gennaio. E questa marcatura ha permesso a 'SuperMario' di entrare nella storia con un primato decisamente particolare.

L'attaccante biancazzurro non ha infatti segnato semplicemente il primo gol del 2020 per quanto riguarda la serie A, ma anche il primo del nuovo decennio. La vera curiosità è rappresentata però dal fatto che Balotelli non ha aperto solo gli anni '20, ma anche gli anni '10.

Il 6 gennaio 2010 fu infatti Chievo-Inter a inaugurare il decennio precedente, sempre alle 12:30. E quel match del Bentegodi fu sbloccato proprio da Balotelli, all'epoca giocatore nerazzurro.

Due decadi di serie A, insomma, che sono state aperte da un gol dello stesso giocatore: Mario Balotelli.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 13:39