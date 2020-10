Balotelli, indizio sul futuro: "Firmo tra qualche settimana"

Mario Balotelli, dopo aver terminato il suo contratto con il Brescia alla fine della scorsa stagione, si ritrova ancora svincolato. C’è stato l’interesse forte del Genoa, poi quello del Benevento, ma il futuro di Super Mario è ancora appeso ad un filo.

La stagione è cominciata e lui ancora non ha squadra. Tanto che ha cominciato a “preoccuparsi” anche il fratello Enock, che attualmente si trova al Grande Fratello Vip come concorrente. Ieri, in una chiamata in diretta di Mario al fratello, l’attaccante ha svelato qualcosa sul suo futuro.

“Dove sono andato a giocare? Ancora non gioco, tra qualche settimana firmerò, stai tranquillo”.

Il fratello ha tanta voglia di sapere la squadra per cui gioca il fratello, ma in effetti ancora Mario Balotelli è svincolato. Alcune trattative in ballo ed un futuro che conosce solo lui al momento.

OMNISPORT | 13-10-2020 08:13