Balotelli insultato: durissimo sfogo social

L’Italia del calcio è storicamente la patria dei difensori. Non che siano mancati portieri e centrocampisti di qualità, ma nella top 20 dei migliori giocatori di ogni epoca ci sono più nomi tricolori tra coloro che i gol devono evitarli, portieri inclusi, che tra chi era o è deputato a realizzarli. La tendenza si sta confermando in questa epoca storica di delicato trapasso per il movimento calcistico italiano e Roberto Mancini ne sta pagando le conseguenze.

Da Belotti a Immobile, i centravanti di riferimento in Serie A non mancano, ma il salto a livello internazionale non è ancora arrivato. Quello che ha fatto Mario Balotelli, che però è già uscito di nuovo dal giro azzurro dopo esserci rientrato durante i primi passi dell’era Mancini. Colpa di un pessimo avvio di stagione con il Nizza: zero gol in sei presenze con ben quattro cartellini gialli. È tornato insomma il bad boy dei tempi di “Why Always Me?”?

Si spera di no, ma in attesa della riscossa sul campo c’è qualcosa che infastidisce Super Mario ben più della mancata chiamata in Azzurro. Il razzismo. L’ex interista e milanista ha infatti utilizzato una Story su Instagram per sfogarsi dopo alcuni insulti ricevuti su Direct, l'app di messaggistica privata di Instagram, legati al colore della sua pelle e al nuovo look: “Voi razzisti meritate una cosa sola – ha scritto il giocatore – Di vivere una vita soli, senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e di andarvene un giorno senza mai essere ricordati. Voi siete la parte malata di questo mondo, avete rotto il c****. Ditemi le cose in faccia, non attraverso lo schermo del computer o del telefono. Non scrivete di lasciarli perdere, no. Non sono argomenti su cui sorvolare. So bene che non tutti sono così e vi ringrazio per i messaggi".

Uno sfogo quindi che va ben oltre le dinamiche di campo e che, pur non avendo destinatari espliciti, esprime tutto lo sconforto di Balotelli su un tema molto delicato, che si unisce a quello dello ius soli.

Proprio durante una delle ultime apparizioni in Nazionale, infatti, SuperMario non aveva esitato a richiedere esplicitamente l’adozione della legge, scontrandosi anche, sempre via social, con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo aver dovuto attendere il compimento del 18° anno di età per acquisire la cittadinanza italiana, nonostante Balotelli sia nato nel nostro paese, a Palermo, da genitori ghanesi, per poi essere adottato da una famiglia bresciana.

SPORTAL.IT | 10-11-2018 15:55