Balotelli, l’avventura a Dubai è già un incubo: SuperMario vittima di insulti razzisti, lo sfogo sui social

L'ex azzurro, approdato da poche settimane negli Emirati Arabi, denuncia su Instagram quanto accaduto: "Questo atteggiamento non può essere normalizzato"

Disavventura per Mario Balotelli lontano dall’Italia. L’ex Genoa, oggi in forza all’Al Ittifaq, club degli Emirati Arabi militante nella UAE Division 1, è tornato al centro dell’attenzione, ma non per le sue giocate in campo. Nel corso della sfida contro il Dubai City, l’attaccante è stato infatti preso di mira da alcuni tifosi avversari con insulti razzisti. Uno spiacevole episodio che ha inevitabilmente lasciato strascichi anche dopo il triplice fischio. Balotelli, infatti, ha sfogato tutta la sua delusione e amarezza tramite un duro sfogo sui social, denunciando quanto accaduto.

Balotelli denuncia: “Vittima di insulti razzisti per tutta la gara”

Mario Balotelli ha iniziato da poco la sua nuova avventura negli Emirati Arabi, tornando in campo dopo un lungo periodo di inattività seguito all’esperienza con il Genoa e alla rottura con l’allora tecnico Patrick Vieira. Un inizio incoraggiante sul piano sportivo, offuscato però da quanto accaduto durante l’ultima sfida di campionato. Nel corso della gara di campionato persa dall’Al Ittifaq contro il Dubai City, l’attaccante è stato bersaglio di insulti razzisti provenienti dagli spalti.

Al termine dell’incontro, lo stesso Balotelli ha denunciato l’accaduto attraverso i propri canali social, affidando a un duro sfogo tutta la sua amarezza: “Non me l’aspettavo qui. Per tutta la durata dell’incontro sono stato vittima di abusi razzisti. Mi è stato detto ripetutamente: ‘Uh uh uh, vai a mangiare una banana'”, si legge nel messaggio pubblicato dall’attaccante.

Il messaggio di SuperMario: “Basta così”

Tanta amarezza nelle parole pubblicate da Mario Balotelli, che ha denunciato con fermezza l’accaduto ribadendo la necessità di interventi concreti: “Non c’è assolutamente posto per il razzismo nel calcio o nella società. Questo atteggiamento non può essere normalizzato, scusato o ignorato. Ne parlo per mandare un monito, e non solo per me stesso, ma anche per ogni giocatore che è stato vittima di questo. Basta così. Quando è troppo è troppo“, ha scritto l’attaccante nelle sue storie sul proprio profilo Instagram.

Balotelli subito in gol all’esordio

Al di là dello spiacevole episodio, la nuova avventura di Mario Balotelli negli Emirati Arabi si era aperta sotto segnali incoraggianti. L’attaccante, infatti, aveva timbrato il cartellino già all’esordio con la maglia dell’Al Ittifaq, andando a segno nei 45 minuti disputati al debutto. La rete era arrivata nella sfida contro il Gulf United, poi chiusa sul 3-1, contribuendo a interrompere una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive.

Un successo importante per il morale, ma non sufficiente a risollevare una classifica ancora complicata. Infatti, la squadra resta impantanata in zona retrocessione con appena 9 punti raccolti in 14 giornate. Proprio per invertire la rotta, il presidente italiano del club, Pietro Laterza, proprietario del Chievo, oggi in Serie D, aveva deciso di puntare sull’esperienza dell’attaccante, nella speranza di dare nuova linfa a un progetto in evidente difficoltà.

