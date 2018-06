Balotelli: "Io capitano? Un segnale forte per gli immigrati"

L’attaccante della Nazionale Mario Balotelli ha parlato dell’eventualità di indossare la fascia da capitano in una delle prossime partite degli Azzurri.

“È l’ora che l’Italia diventi più aperta, come fanno Francia e Inghilterra. Fare il capitano per me non cambierebbe più di tanto, io sono qui per fare gol non per fare il capitano. Si può essere un esempio anche senza fascia: ma può essere un bel segno per gli altri, soprattutto per gli immigrati africani. Sarebbe un segnale forte. Ma per me è importante giocare bene e fare gol”.

Non sono mancate le polemiche per il suo ritorno in Nazionale: “Quanto affetto intorno a me? Domanda abbastanza difficile. Da quando sono tornato in Nazionale, ne ho avuto la dimostrazione: ho sempre saputo che ci sono persone che possono e vogliono starti vicino e ti vogliono bene, altre che non ti capiscono fino in fondo, ma non è un problema. Io mi sono sempre concentrato su chi mi ha aiutato, in un momento come questo ringrazio loro e i tifosi che mi vogliono bene. Parlare di persone che non ti capiscono è più semplice che parlare di razzismo: il razzismo è un discorso complicato, l’ho vissuto quando ero più piccolo, ora non so se sia razzismo o gelosia. Fa molto male e dà anche fastidio”.

Sui suoi 4 anni senza l’Azzurro: “Sono stato abbastanza male in questi quattro anni senza Nazionale, ma pensare al passato non serve. La mancata convocazione per lo spareggio con la Svezia? Ripeto, acqua passata, dispiace ma la testa è a queste partite, ripartiamo da qui.

“Quando c’era Conte non stavo benissimo fisicamente e fu una scelta giusta non convocarmi. Con Ventura ho parlato ma sinceramente non ho mai capito i perché delle mancate esclusioni. Diffidenza nei miei confronti da parte dei club italiani? Secondo me è Mino Raiola che chiede tanti soldi…”, scherza SuperMario.

