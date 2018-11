Balotelli, ironia social sul suo peso

Non è stato un inizio di stagione memorabile per Mario Balotelli. Tra squalifiche e problemi fisici, 'SuperMario' col Nizza ha collezionato solo 7 presenze per un totale di 546 minuti, con un bottino di zero gol e 5 ammonizioni.

L'attaccante bresicano sembra essere scomparso anche dai radar di Roberto Mancini. Il ct della Nazionale lo ha escluso dalle ultime convocazioni, preferendogli giocatori più in forma. La sua ultima presenza con gli Azzurri risale al pareggio interno con la Polonia dello scorso 7 settembre. Dopo questa gara erano iniziate le polemiche riguardo la sua condizione fisica e i chili in eccesso. Già a luglio il quotidiano francese 'L'Equipe' aveva rivelato che Balotelli si era presentato al ritiro del Nizza con un peso di 100 chilogrammi.

Nelle ultime ore l'ex Milan ha rilanciato il tormentone postando una storia su Instagram con la foto del proprio peso attuale, 91.65 chilogrammi, accompagnando il post con la frase: "Be grasso direi proprio di no..". L'ennesima polemica e risposta social, che d'altronde hanno sempre contraddistinto la carriera di 'SuperMario'.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 12:00