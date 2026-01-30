Balotelli, l'ultima goliardata: posta video live mentre fa rally nel deserto

SuperMario a Dubai aspetta di esordire con l'Al-Ittifaq e nel frattempo si diverte a guidare tra le dune mostrando il video su Instagram

“Qua succede un casino adesso”. Inizia così un video in diretta live girato da Balotelli e postato sul suo profilo Instagram. Supermario, che si trova a Dubai dove ha firmato un contratto con l’Al-Ittifaq Fc Club, squadra di seconda divisione emiratina, si è esibito in un singolare show ma il pallone non c’entra.

Il rally di Balotelli

Bardato con una sciarpa araba e con una maschera da pilota al volto Balotelli – accompagnatp da un amico come navigatore – ha postato un video in diretta Instagram in cui si avventura in una sorta di rally nel deserto alla guida di una decappottabile rossa alle spalle di un kart guidato da un amico. Si sentono scoppi di motore e rumori lungo il tragitto, SuoerMario, T-shirt bianca e pantaloncini neri, tra le risate di sottofondo (“altro che SuperMario, è supermario Bros, anzi kart“), si dimostra abilissimo al volante e fa riprendere tutto fino alla fine, uscendo poi dalla vettura con un gesto di esultanza.

Tifosi in delirio

ll video è stato visto in diretta da migliaia di followers scatenati (“facci anche un gol prima o poi”, oppure: “Vieni a giocare al Corinthians”) ed è durato diversi minuti.

Il prossimo impegno

Dopo la fine del contratto col Genoa, Balotelli il mese scorso ha firmato un contratto di due stagioni con l’Al-Ittifaq Fc, club di Dubai presieduto da Pietro Laterza, patron del Chievo. L’ingaggio complessivo è di 5 milioni più bonus. Dopo la firma Super Mario è andato allo stadio per assistere alla partita dei suoi nuovi compagni di squadra, giocata contro lo United Fc guidato da Andrea Pirlo, che si è aggiudicato il confronto. Il bomber spera di essere convocato per la prossima partita il 6 febbraio contro il Gulf United, squadra che si trova all’11esimo posto mentre l’Al-Ittifaq è solo 15esimo.