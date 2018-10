Balotelli lancia messaggi social al Napoli

Già in passato si era parlato di un suo possibile approdo all’ombra del Vesuvio ma a quanto pare fra la città di Napoli e Mario Balotelli deve esserci molto feeling. Il centravanti attualmente al Nizza ha lanciato un messaggio al club partenopeo ed al presidente De Laurentiis attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, postando una foto del San Paolo con una didascalia piuttosto chiara che recita «Potessi provare io emozioni tali!». Ma ci sono davvero le possibilità per un suo ritorno nella Serie A italiana? Ad Ancelotti Balotelli piace, già in passato ha espresso apprezzamenti verso di lui affermando: «Balotelli lo allenerei volentieri. Mario è un grandissimo giocatore. Non si sa dove può arrivare. Può fare tutto in campo».

Inoltre SuperMario è molto amico di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra azzurra, ovvero Lorenzo Insigne, col quale ha condiviso i ritiri della nazionale italiana e con in quale ha dimostrato di poter duettare anche sul rettangolo verde. Ci sono naturalmente anche dei contro, perché non sarebbe facile inserire uno come Balotelli in una macchina quasi perfetta come è il Napoli di Ancelotti: la squadra sta girando, il gruppo è molto compatto e sta ottenendo grandi cose. Sarebbe comunque un azzardo. Nel frattempo Balotelli continua ad allenarsi con il Nizza, e con la squadra rossonera dovrà preparare la prossima sfida del campionato della Ligue 1, quando i rossoneri affronteranno una sfida casalinga molto molto sentita dalla tifoseria, quella contro l’Olympique Marsiglia.

SPORTEVAI | 15-10-2018 10:43