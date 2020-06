Balotelli mette in mora il Brescia

Nuovo capitolo nello scontro tra Mario Balotelli e il Brescia. L'attaccante delle Rondinelle attraverso i suoi avvocati ha chiesto il reintegro in gruppo per la terza volta e la messa in mora del club per lo stipendio di marzo, a ora oggetto di trattativa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La società lombarda dovrà provvedere al pagamento entro 20 giorni e lo stesso dovrà fare per tutti gli altri giocatori se non subentrerà un accordo.

Durissima la reazione dell'avvocato del presidente del Brescia Massimo Cellino, Mattia Grassani: "Balotelli è l'unico calciatore europeo militante nella massima serie che ha avuto questo ardire".

L'agente del giocatore, Mino Raiola, invece contrattacca: "Lo stanno discriminando. Il Brescia lo fa allenare da solo alle 19. Normale che scriva le mail di diffida dopo le 20 quando torna a casa. Piuttosto, a me risulta che il Brescia è l’unica società di Serie A che non ha ancora fatto fare il tampone a un proprio calciatore".

"Hanno discusso per settimane dei protocolli medici e ora si consente a una società di ignorarli solo per poter lasciare a casa un calciatore. Per colpire uno si mette a rischio tutta la squadra", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

12-06-2020