Balotelli nababbo a Marsiglia: i dettagli del suo maxi contratto

L'Olympique Marsiglia era alle prese con una crisi profondissima e le pesanti critiche dei suoi tifosi, con Rudi Garcia alla berlina e vicinissimo all'esonero. Poi l'arrivo di Mario Balotelli dalla non lontana Nizza sembra aver rivitalizzato i focesi, che anche grazie a 'SuperMario' sono riusciti a battere il Digione venerdì sera, nell'anticipo della 24esima giornata. Passato in svantaggio per la rete di Marié, l'OM ha poi vinto la partita grazie al pareggio segnato dallo stesso Balotelli e dalla decisiva rete di Ocampos.

Tra le chiavi della ritrovata vena di Balotelli e della sua tanto attesa serenità potrebbe esserci anche il suo nuovo contratto, che gli permetterà di guadagnare decisamente bene in una Marsiglia che vuole tornare centrale negli equilibri calcistici transalpini. E che è stato passato al setaccio in queste ore dall'autorevole 'L'Equipe'.

Come studiato dal popolare quotidiano transalpino, Mino Raiola ha infatti strappato condizioni molto vantaggiose per il suo assistito: Balotelli sarà infatti pagato 4 milioni fino a giugno, con diversi bonus legati alle sue prestazioni. Ogni cinque gol messi a segno, infatti, l'ex attaccante di Inter e Milan guadagnerà ulteriori 150mila euro, a cui ne andranno aggiunti 500mila se il Marsiglia si qualificasse alla prossima Champions League.

Non è finita qui: a Balotelli è infatti stata garantita un'automobile aziendale e una quota mensile di 7000 euro da destinare all'alloggio. Un trattamento, insomma, da vero e proprio nababbo, che potrà sicuramente contribuire a dare tutto in campo e tornare ai livelli di un tempo: fuori dal campo, infatti, Balotelli sarà sufficientemente "coccolato".

Balotelli, in Ligue 1 dalla stagione 2016-2017, con la maglia del Nizza ha segnato 43 reti in 76 presenze complessive. Nei primi sei mesi di questa stagione in Costa Azzurra aveva però giocato appena dieci volte, senza mai andare a segno. Un'altra vita rispetto a quella del capoluogo provenzale…

