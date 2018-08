Balotelli: "No Napoli? Chiedete a De Laurentiis"

Mario Balotelli risponde su Instagram ad alcuni tifosi sul suo possibile futuro. Dopo la rottura con il Nizza, SuperMario non ha ancora sciolto i propri dubbi.

Negli scorsi mesi era stato accostato al Napoli, ma la trattativa non è mai partita: "Perche non vengo al Napoli? Penso che questa domanda sia più appropriata se fatta al tuo presidente".

Un tifoso del Marsiglia gli ha chiesto perché non è ancora stato annunciato all'OM: "Guarda non dipende solo da me purtroppo".

Niente Milan e Inter: "Non c'è l'opportunità quindi neanche una risposta, mi spiace".

SPORTAL.IT | 09-08-2018 08:20