Balotelli non basta al Brescia, Mihajlovic sbanca Lecce

Pareggio tra Parma e Brescia e vittoria in trasferta per il Bologna a Lecce nelle partite del pomeriggio della diciassettesima giornata di serie A. Le Rondinelle al Tardini passano in vantaggio con una rete al 72' di Balotelli, subentrato nella ripresa a Donnarumma. SuperMario segna di rapina dopo una conclusione precedente di Torregrossa, ma gli ospiti vengono riacciuffati poco dopo dal gol di Grassi al 92', su cross di Kulusevski.

In classifica i lombardi sono terzultimi a 14 punti, i crociati restano settimi a 25.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è straripante nella sfida contro il Lecce: i rossoblu si impongono per 3-2 al Via del Mare e ora sono ottavi a 22 punti. La partita è decisa da una doppietta di Orsolini e dal gol di Soriano: Lecce terzultimo, non bastano i due gol nel finale di Babacar e Farias.

I risultati

Lecce-Bologna 2-3

43' Orsolini (B), 56' Soriano (B), 66' Orsolini (L), 85' Babacar (L), 91' Farias (L)

Parma-Brescia 1-1

72' Balotelli (B), 92' Grassi (P)

SPORTAL.IT | 22-12-2019 17:01