Balotelli, nuova chiamata dal Brasile

Nuove indiscrezioni sul possibile approdo di Mario Balotelli in Brasile. Secondo il candidato presidente del Vasco da Gama Luiz Roberto Leven Siano, i rivali del Flamengo avrebber messo nel mirino la punta del Brescia: "Il Flamengo ha provato a ingaggiare Balotelli l'anno scorso e hanno fallito, ora ci stanno riprovando di nuovo. Penso che un giocatore di questo livello attiri molte squadre in giro per il mondo".

SuperMario era già stato accostato al Vasco da Gama, che punterebbe anche Ibrahimovic e Giovinco: "Un giocatore è già stato preso e scoprirete di chi si tratta, preferisco prima chiudere l'operazione. Sarà il primo giocatore 'bloccato dal Vasco per il 2021. Stiamo discutendo i dettagli del contratto con i suoi avvocati".

SPORTAL.IT | 30-04-2020 15:56